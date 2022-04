Scheldeprijs: Jasper Philipsen of Tim Merlier? Christoph Roodhooft legt uit…

Interview

Titelverdediger Jasper Philipsen en Tim Merlier staan samen aan de start van de Scheldeprijs. Maar wie van de snelle Alpecin-Fenix-toppers krijgt de voorkeur als het in Schoten op een sprint uitdraait? Wij legden ons oor te luisteren bij Christoph Roodhooft, teammanager en in de Scheldeprijs ook ploegleider.

Anderhalve week geleden, in Gent-Wevelgem, mochten Philipsen en Merlier elk hun eigen sprint rijden. Dat draaide uiteindelijk niet uit zoals gehoopt. Merlier won dan wel de sprint, het was slechts voor de zesde plaats. Het groepje met de latere winnaar Biniam Girmay bleef immers buiten schot. Hadden ze bij Alpecin-Fenix niet moeten kiezen en een van beide kopmannen opofferen om samen met Gianni Vermeersch de kloof op Girmay en co. te proberen dichten?

“Ach, dat zijn vijgen na Pasen”, zegt Roodhooft. “Je bedenkt vooraf een plan, maar in de koers gaat het soms snel. Niet evident om altijd te zien wie waar zit, wat er speelt en hoe de situatie juist in te schatten. Achteraf is het makkelijk oordelen of commentaar geven.”

Philipsen in Scheldeprijs

Morgen staan Merlier en Philipsen opnieuw samen op het wedstrijdblad. Is het wel aangewezen om beide renners aan dezelfde koersen te laten deelnemen? “Dat willen we in de toekomst meer en meer vermijden”, zegt Roodhooft. “Maar af en toe moet het wel kunnen. Ik vind zelfs dat ze complementair kunnen zijn. Tim en Jasper kunnen ook méér dan sprinten alleen.”

“Wie zegt dat de Scheldeprijs op een massasprint uitdraait? De laatste jaren wordt meer en meer gekoerst. Dat kan morgen ook het geval zijn. En als ze toch allebei de finale overleven en er gesprint wordt, trekken we de kaart Philipsen. Omdat de massasprints in de Scheldeprijs meestal hectischer zijn dan een doorsnee sprint. Jasper is naar mijn gevoel net iets beter in dat soort omstandigheden.”

En als het zover komt, is Roodhooft ervan overtuigd dat Tim Merlier in Schoten netjes de sprint zal aantrekken voor zijn Kempense ploegmaat. “Zeker weten. Tim is professioneel genoeg. Het is soms geven en nemen. Tim heeft ook al zijn kansen gekregen, zoals in Brugge-De Panne, en die ook benut.”