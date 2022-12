‘Schande dat Merijn Zeeman niet genomineerd is voor Coach van het Jaar’

Podcast

Woensdagavond vindt het Sportgala van NOC*NSF plaats. In de verschillende categorieën is met Harrie Lavreysen (Sportman van het Jaar), Annemiek van Vleuten (Sportvrouw van het Jaar) en Jumbo-Visma (Sportploeg van het Jaar) de wielersport goed vertegenwoordigd. Toch ontbreekt Merijn Zeeman bij Coach van het Jaar en dat zint de mannen in de WielerFlits Podcast niet.

“Merijn Zeeman is niet genomineerd en ik vind dat echt een regelrechte schande!”, windt Youri er geen doekjes omheen. “Wat hij gedaan heeft – en misschien moet het wel een oeuvreprijs zijn, omdat dit een proces van de laatste jaren is – is superknap. Hij heeft Jumbo-Visma van het lelijke eendje in de WorldTour opgebouwd naar een superieure wereldploeg. Ze zijn het beste WorldTeam over de laatste drie jaar, heel 2022 én ze hebben de Tour de France gewonnen. Merijn moet altijd bij de genomineerden zitten, als je het mij vraagt.”

Voor de Coach van het Jaar zijn nu roeicoach Eelco Meenhorst, shorttrackcoach Jeroen Otter en voetbalcoach Sarina Wiegman genomineerd. Vooral die laatste hoort daarin niet thuis, vinden de mannen in de WielerFlits Podcast. “Vrouwenvoetbal is een booming business. Al jaren. Maar het is lang niet zo groot als het wielrennen op de weg bij de mannen. Iedereen heeft het over emancipatie en gelijke behandeling, maar doe dat dan ook. Het EK vrouwen voetbal – met alle respect – mag nog niet eens de veters strikken van de Tour de France.”

