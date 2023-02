Schaduwfavoriet Ben Turner moet opgeven in Omloop Het Nieuwsblad na val

Ben Turner heeft opgegeven in de Omloop Het Nieuwsblad. De Britse coureur kwam ten val in de openingsfase van de Vlaamse klassieker en kon niet meer verder. Turner werd gezien als een van de schaduwfavorieten voor de overwinning.

De renners waren nog geen 50 kilometer ver of de eerste valpartij werd gemeld. Michael Schär van AG2R Citroën was de eerste pechvogel. De Zwitserse ancien maakte een flinke klapper en moest in de auto stappen.

Niet veel later was het Turner die tegen de grond ging. De 23-jarige Brit gaf noodgedwongen op. Turner was een belangrijke knecht voor Tom Pidcock, maar was zelf ook een schaduwfavoriet. Dat heeft hij te danken aan zijn prestaties van vorig jaar in het voorjaar. Toen werd Turner onder meer vierde in de Brabantse Pijl en achtste in Dwars door Vlaanderen. In het begin van het seizoen was Turner ook meer dan in orde.

Uitvallers

