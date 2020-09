Schade valt mee bij gevallen Dygert: “Ze zal sterker terugkomen” vrijdag 25 september 2020 om 08:41

Chloé Dygert kan opgelucht ademhalen: de Amerikaanse renster heeft geen carrière bedreigende blessures overgehouden aan haar valpartij tijdens het WK tijdrijden. De schade blijft beperkt tot een wond aan haar linkerbeen.

Dygert leek gisteren op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, maar de Amerikaanse zag haar kansen in rook opgaan vanwege een zware crash na het eerste tussenpunt. Ze verloor in een korte afdaling de controle over haar fiets en vloog op hoge snelheid over de vangrail. Dygert bleek niet meer in staat om nog op te krabbelen en haar tijdrit te vervolgen.

Ze werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis van Bologna, waar ze ook werd geopereerd. “We zijn heel erg opgelucht, aangezien het een stuk slechter had kunnen aflopen”, zo laat de Amerikaanse wielerbond weten via een statement. “Het was een verontrustende valpartij, maar Chloé is jong en een vechter. Het is nu zaak om goed te herstellen.”

“We weten wel zeker dat Chloé, met haar vastberadenheid, al snel weer op de fiets zal kruipen.” Kristin Armstrong, de persoonlijke trainer van Dygert en zelf tweevoudig wereldkampioen én drievoudig Olympisch kampioen tegen de klok, kijkt ook met vertrouwen naar de toekomst.

“Chloé is een begenadigd atleet en ze heeft al vaker moeten dealen met tegenslagen. Ze is altijd sterker teruggekomen en dat zal ze nu ook doen. Daar ben ik zeker van.”