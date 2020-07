Schachmann, Pöstlberger en Benedetti verlengen bij BORA-hansgrohe woensdag 29 juli 2020 om 11:49

Lukas Pöstlberger (28) en Cesare Benedetti (32) blijven nog twee jaar langer bij BORA-hansgrohe. Maximilian Schachmann tekende zelfs voor vier jaar bij. “Ik voel me hier bijzonder comfortabel”, vertelt de regerende Duitse kampioen in een persbericht.

“Ik heb in dit team altijd goed vooruitgang kunnen boeken en ik voel me hier thuis”, laat Schachman (26) optekenen. “Het spreekt dus voor zich dat ik uitkijk naar onze toekomst samen én naar het vertrouwen dat in mij is gesteld met dit nieuw langetermijncontract. Ik ben best een veelzijdig renner en de komende jaren gaan we samen uitzoeken in welke wedstrijden ik het meeste potentieel heb.”

“Ik heb altijd gezegd dat we met Max op lange termijn plannen”, vult teammanager Ralph Denk aan. “Hij past perfect bij ons en ik dank dat hij dat ook zo ziet. Met zijn eindzege in Parijs-Nice heeft hij zich ook als ronderenner bevestigd. Het valt nog te bekijken hoe ver hij in dat werk kan komen, maar daarnaast heeft hij ook nog een aantal andere kwaliteiten. We helpen hem de komende jaren om zijn plaats te vinden.”