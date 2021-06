Schachmann kopman BORA-hansgrohe in Ronde van Zwitserland

BORA-hansgrohe schuift in de Ronde van Zwitserland Maximilian Schachmann naar voren als kopman. De Duitser won eerder dit jaar met Parijs-Nice al een prestigieuze meerdaagse WorldTour-koers. Het is verder ook uitkijken naar de rappe Jordi Meeus.

Schachmann (27) is bezig aan een prima seizoen en zal de goede lijn graag willen doortrekken in de Ronde van Zwitserland. De Duitse allrounder – die niet zal deelnemen aan de aankomende Tour de France – kan terugvallen op een sterke tijdrit en beschikt ook over de nodige explosiviteit, wat hem een gevaarlijke klant maakt voor de eindzege.

Met Matteo Fabbro beschikt de ploeg ook nog over een sterke klimmer die de Giro d’Italia in de benen heeft. De explosieve Fabbro kan vanaf zondag wellicht nog rekenen op supercompensatie en is in de bergetappes zeker een renner om in de gaten te houden. Ook ex-skiër Anton Palzer zal zich willen onderscheiden bergop.

Mocht een etappe eindigen in een sprint, dan is het uitkijken naar de snelle Meeus en de ook niet trage Matthew Walls. De 22-jarige Meeus was dit jaar al de beste in een etappe in de Ronde van Hongarije. De selectie bestaat verder nog uit twee ervaren rotten: Maciej Bodnar en Marcus Burghardt.

Selectie BORA-hansgrohe voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

Maciej Bodnar

Marcus Burghardt

Matteo Fabbro

Jordi Meeus

Anton Palzer

Maximilian Schachmann

Matthew Walls