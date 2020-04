Schachmann houdt deur open voor goed klassement in grote rondes zondag 26 april 2020 om 17:28

Maximilian Schachmann won vorige maand met Parijs-Nice een rittenkoers van een week. Het betekende een nieuwe mijlpaal voor de Duitser van BORA-hansgrohe, die openstaat voor een volgende stap als klassementsrenner in een grote ronde. “Ik houd de opties open in hoeverre ik van langere wedstrijden mijn doel maak in de toekomst”, zegt Schachmann.

In Parijs-Nice, die door het coronavirus ingekort werd, maakte Schachmann ook op langere beklimmingen ondanks dat hij daar niet specifiek op had getraind. “Ik denk dat ik continu stappen blijf maken, zoals ik de laatste jaren al heb gedaan”, vertelt hij op de ploegsite. “Ik merkte al dat ik goed en met sterke benen uit de winter was gekomen. Het verschil is dat ik nu vaker de rol van kopman heb, en mijn groei is ook te zien in de resultaten. Als knecht is je ontwikkeling niet snel zichtbaar, ook al is die er wel.”

Schachmann is een veelzijdig type, met goede uitslagen in klassiekers, tijdritten en rittenkoersen van een week. “Veel langer dan Parijs-Nice krijg je ze niet, buiten de Ronde van Zwitserland en de grote rondes”, laat de Duitser weten. Hij houdt de deur open voor klassementambities in grote rondes. “Ik ben blij met mijn huidige niveau, maar ik hoop dat ik mijn veelzijdigheid nog verder uit kan breiden de komende jaren.”

“Ik probeer mijn best te doen in deze moeilijke tijden. Ik blijf trainen en richt mijn vizier op de volgende koers, ook als dat waarschijnlijk de Tour de France is. Uiteindelijk moet je jezelf gemotiveerd houden. Mijn hoofddoel is om in een zo goed mogelijke vorm te zijn bij de eerstvolgende wedstrijd”, aldus Schachmann.