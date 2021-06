Schachmann geklopt door Van der Poel: “Fout gemaakt door te pokeren”

Maximilian Schachmann deed er maandag alles aan om Mathieu van der Poel te verslaan, maar werd uiteindelijk geklopt in de sprint. Achteraf kan de Duitser vertellen waar het is misgegaan: “Ik heb een fout gemaakt door te pokeren toen Mathieu aanviel.”

Even daarvoor, op de Lichtenstrasse, probeerde Schachmann nog om samen met Julian Alaphilippe de Nederlander eraf te rijden. “Maar Van der Poel klom heel goed vandaag”, gaat hij verder tegen CyclingPro. “Het was een probleem dat we hem niet konden lossen. Daarna kon het ook niet meer omdat het in de afdaling moeilijk was om grip te krijgen.”

“Ik merkte wel dat hij me serieus nam in de sprint. Maar omdat ik ook met het algemeen klassement in mijn hoofd zat, hield ik het tempo hoog. Helaas bleek het net niet voldoende te zijn om aan de leiding te komen.” De renner van BORA-hansgrohe staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement, op slechts twee seconden van de leider.”

“Al met al kan ik tevreden zijn”, eindigt hij. “Voor de start wist ik niet hoe het zou gaan, maar ik denk dat dit met het oog op mijn voorbereiding op de Olympische Spelen en de Vuelta een mooi resultaat is.”