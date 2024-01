dinsdag 2 januari 2024 om 12:20

Schaatsliefhebber Bauke Mollema: “Als de Elfstedentocht ooit nog komt, stap ik uit koers”

Bauke Mollema fietst al jarenlang rond in het profpeloton, maar hij is ook een echte schaatsliefhebber. Als er ooit nog een Elfstedentocht komt, zou hij uit koers stappen en gauw terugvliegen naar Nederland. Dat vertelde hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

Mollema, die als kind ijshockeyde en wiens partner Jane een voormalig marathonschaatster is, is lid van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. “Als de Elfstedentocht ooit komt, mag ik meedoen. Het is alleen de vraag of dat ooit nog gaat gebeuren. Maar als het gebeurt, zou ik terugvliegen. Of uit de koers stappen. Dan moet ik er bij zijn. Zeker weten.”

De laatste jaren staat Mollema, die tegenwoordig in Monaco woont, minder op het ijs. Maar aan het begin van zijn profcarrière als wielrenner bond hij de ijzers nog wel regelmatig onder. “Er waren bepaalde winters dat ik ook als prof in de winter nog veel schaatste. In 2011, toen ik voor Belkin reed, schaatste ik hier zelf elke twee weken een uur in het rond”, aldus de 37-jarige renner, die nu vaker kiest voor hardlopen als alternatieve training.

Tour de France 2024

In het gesprek van Mollema met het AD ging het uiteraard ook gewoon over wielrennen. De Nederlander benadrukte dat hij in 2024 opnieuw hoopt te starten in de Tour de France, nadat hij vorig jaar niet werd geselecteerd. “Daar wil ik wel echt voor gaan. Dat is het doel”, aldus de renner van Lidl-Trek. “Hopelijk is mijn niveau goed genoeg. En anders wordt het de Vuelta.”