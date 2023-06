Schaatskampioene Irene Schouten gestart op NK wielrennen: “Moest proflicentie kopen”

Een opvallende naam aan de start van het NK wielrennen elite vrouwen in Limburg. Irene Schouten, olympisch- en wereldkampioene schaatsen, tekende acte de présence. “Waarom ik meedoe? Omdat ik het leuk vind”, zei ze voor het vertrek tegen de NOS.

“Dat zeg ik nu hè, dat zeg ik nu!”, vervolgde Schouten lachend. “Misschien denk ik over een paar uur: wat doe ik mezelf aan? Ik denk dat vandaag echt heel erg afzien wordt. Het weer, het aantal kilometers, de hoogtemeters. En natuurlijk het niveau bij de dames.”

Schouten rijdt het NK in de kleuren van haar schaatsploeg, Team AH Zaanlander. “Ik mag als gastrenster meerijden, in mijn eigen teamkleding. Ik ben heel blij dat ik tussen de profs mag starten. Ik heb een proflicentie moeten kopen. Daarna moest ik bewijzen dat ik prof ben. Maar ze wisten wel dat ik profschaatster ben”, aldus de 31-jarige Nederlandse, die blij was dat het nodige papierwerk haar daardoor bespaard bleef.

Schouten deed in 2018 en 2019 ook al mee aan het NK wielrennen voor elite vrouwen. De eerste keer eindigde ze als 33ste, de tweede keer werd ze 17de. Onlangs won ze de Ronde van ’t Veld en de Ronde van Lekkerkerk. Heeft ze op de fiets net zo’n goede sprint in huis als op de schaats? “Ja, maar ik weet niet of ik die na 150 kilometer nog heb. Het wordt een afvalkoers. Ik ga proberen om zo lang mogelijk bij te blijven.”

