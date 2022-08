Schaafwonden voor Wilco Kelderman en Jai Hindley na valpartij in Burgos

Wilco Kelderman en Jai Hindley lagen woensdag bij de massale valpartij in de finale van de Vuelta a Burgos. De twee kopmannen van BORA-hansgrohe, die over twee weken ook de Vuelta a España gaan rijden, zijn met de schrik vrijgekomen. Volgens de ploeg hebben ze alleen wat schaafwonden.

Kelderman en Hindley waren de enige renners van BORA-hansgrohe die bij de valpartij, die op ongeveer 500 meter van de finish gebeurde nadat David Dekker de controle verloor op een verkeersdrempel. “Maar gelukkig lijkt het goed met ze te gaan”, vertelt ploegleider Jens Zemke. “Natuurlijk zijn ze allebei wat huid verloren, maar buiten dat gaat het goed.”

“Die valpartij zag er natuurlijk heel slecht uit en sommige renners waren serieus geblesseerd, van wat we konden zien toen we erlangs reden”, gaat Zemke door. De verwachte massasprint kwam er dus niet. Daarin had BORA-hansgrohe Martin Laas willen uitspelen. “Hij had ons laten weten goede benen te hebben, maar helaas kon hij deze kans niet aangrijpen vandaag.” De ritzege ging uiteindelijk naar Timo Roosen van Jumbo-Visma.