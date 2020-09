Schaafwonden voor Tim Merlier na val: “Morgen gooi ik me er opnieuw tussen” maandag 7 september 2020 om 17:22

Tim Merlier heeft aan zijn valpartij in de finale van Tirreno-Adriatico enkele schaafwonden overgehouden. De Belgische kampioen en sprinter van Alpecin-Fenix wil niet bij de pakken neer gaan zitten. “Als het morgen een sprint is, en als ik niet te stijf ben en goed kan fietsen, dan gooi ik mij er opnieuw tussen”, vertelt hij na afloop.

“In het begin voelde ik mij niet zo goed”, blikt Merlier terug op de openingsrit van Tirreno Adriatico. De beginfase werd dan ook gekenmerkt door drie beklimmingen. “De eerste honderd kilometer voelden mijn benen heel raar, maar daarna ging het al beter. Ik denk dat ik daardoor wel een duwtje in de rug gekregen heb.”

De etappe liep op een sprint uit, maar in de lange finishstraat kwam Merlier in het gedrang ten val. “We waren een goede trein aan het opbouwen richting de laatste kilometer, maar toen werd iemand uit evenwicht gebracht, met alle gevolgen van dien”, legt hij uit. “Ik word van de fiets gerukt omdat we met de sturen in elkaar haken, denk ik. Ik heb eigenlijk geen idee.”

“Al bij al mag ik niet klagen”, zegt Merlier. “Ik heb niet zo heel veel, buiten wat schaafwonden. Maar ik voel nu ook nog de adrenaline van de koers. Vanavond en morgen zal ik het helaas wel voelen.”