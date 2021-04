Bardet schuift op in Tour of the Alps: “Het was een behoorlijk zware rit”

Romain Bardet is naar eigen zeggen nog altijd in opbouw, maar de Fransman hoorde ook vandaag bij de betere klimmers van de Tour of the Alps. De renner van Team DSM werd achtste in de voorlaatste etappe en stijgt zo naar plek negen in het klassement.

Bardet bleek niet in staat om renners als Simon Yates, Aleksandr Vlasov en Pello Bilbao te volgen op de beslissende klim van Boniprati, maar wist de schade wel aardig te beperken richting de finish in Pieve di Bono. Aan de streep bleek het tijdsverlies te zijn opgelopen tot 1:16 op ritwinnaar Bilbao, Vlasov en Yates.

De Franse klimmer sprak na afloop van een ‘behoorlijke zware’ etappe. “Er was van bij de start veel actie. We slaagden er als ploeg in om met Nico (Nicolas Roche, red.) iemand mee te sturen in een sterke vluchtgroep. We reden vervolgens heel erg goed in de finale, richting de laatste klim van de dag.”

Jai Hindley

Met Bardet en Jai Hindley had Team DSM twee mannetjes in de vuurlinie. “We zaten met nog drie kilometer te klimmen in de eerste groep, maar toen ontplofte de boel. We waren daarna wel ongelukkig, aangezien Jai viel in de afdaling van de laatste klim. Ik ben zelf nog altijd netjes aan het opbouwen. Ik kijk met vertrouwen uit naar de komende periode”, aldus Bardet.

Hindley was de eerste renner van Team DSM die begon aan de afdaling van de Boniprati, niet zo heel ver achter de koplopers, maar in de zeer snelle en gevaarlijke afzink ging het mis voor de Australische klimmer. “Jammer genoeg viel Jai met nog vijf kilometer te gaan. Hij stapte vervolgens wel weer op zijn fiets, maar verloor dus tijd”, legt ploegleider Matt Winston uit.