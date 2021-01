‘Saudi Tour en Tour of Oman ontbreken op UCI-kalender’

Het coronavirus waart wereldwijd nog altijd rond en dus zijn al meerdere wielerwedstrijden uitgesteld of afgelast. Ook de Saudi Tour en de Tour of Oman lijken te sneuvelen, aangezien ze ontbreken op de UCI-kalender voor het wielerseizoen 2021.

De Saudi Tour zou aanvankelijk worden verreden van 2 tot en met 6 februari, de Tour of Oman stond dan weer gepland van 9 tot en met 14 februari. De derde grote rittenkoers in het Midden-Oosten, de UAE Tour (21-27 februari), gaat voorlopig wel gewoon door.

Vorig jaar stond de eerste editie van de ‘hernieuwde’ Saudi Tour op het programma. De eindzege ging na vijf etappes naar de Duitse sprinter Phil Bauhaus, voor Nacer Bouhanni en Rui Costa. Voor de laatste editie van de Tour of Oman moeten we terug naar 2019, aangezien de wedstrijd vorig jaar ook al niet werd georganiseerd.

Eerder ging er al een streep door ‘exotische’ wedstrijden als de Tour Down Under, de Tour Colombia 2.1, La Tropicale Amissa Bongo en de Vuelta a San Juan. Ook meerdere wielerkoersen in Europa zijn inmiddels verplaatst vanwege de coronapandemie.

Deze wielerkoersen zijn afgelast in het seizoen 2021