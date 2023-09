vrijdag 29 september 2023 om 08:04

Sasha Weemaes pakt eerste profzege in Tour de Langkawi na duel met Arvid de Kleijn

Een heuglijk moment voor Sasha Weemaes, die vrijdag in de Tour de Langkawi zijn eerste overwinning op profoverwinning heeft behaald. De Belgische sprinter van Human Powered Health was de snelste sprinter in een korte rit van nog geen 125 kilometer van Muar naar Seremban. Hij versloeg er tweevoudig ritwinnaar Arvid de Kleijn uit Nederland.

De 25-jarige Weemaes was al bezig aan een sterke Tour de Langkawi in Maleisië, met twee tweede plaatsen en een derde plek in diverse massasprints. Telkens was hij dicht bij de overwinning, maar zat het er niet in, tot vandaag. In de sprint in Seremban kwam puntentruidrager Arvid de Kleijn vroeg op kop. Te vroeg, want Weemaes kwam er uiteindelijk nog overheen. De Kleijn werd tweede en Gleb Syritsa derde.

In het algemeen klassement veranderde er weinig en behield Simon Carr zijn leiderstrui met nog een etappe te gaan. Zaterdag eindigt de Tour de Langkawi (UCI 2.Pro) met een vlakke etappe naar Kuala Lumpur.