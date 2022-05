Sarah Gigante volgt Van Vleuten op in Emakumeen Nafarroako Klasikoa

Sarah Gigante heeft de Emakumeen Nafarroako achter haar naam gezet. In Irurzun kwam de Australische van Movistar solo over de finish nadat ze op dertig kilometer van de streep was weggereden uit een kopgroep met negen vrouwen. Ze volgde op de erelijst haar ploeggenote Annemiek van Vleuten op, die momenteel met een gebroken pols aan de kant staat.

De Emakumeen Nafarroako Klasikoa vormde met de Clásica Féminas de Navarra, voor morgen op de kalender, het tweeluik Clásicas Féminas de Navarra – in de bergachtige regio Navarra in Noord-Spanje. Rond Irurzun was een selectieve route van 137,6 kilometer uitgetekend met acht beklimmingen. De wedstrijd draaide uit op een afvalrace en uiteindelijk raakte een kopgroep met negen vrouwen voorop.

Op zo’n dertig kilometer van de streep demarreerde Sarah Gigante uit deze kopgroep om het solo te proberen. De 21-jarige Australische wist in haar eentje haar voorsprong uit te bouwen en kon uiteindelijk het zegegebaar maken. Het was haar eerste overwinning sinds ze deze winter de stap maakte van TIBCO-SVB naar Movistar. Haar ploeggenote Paula Patiño maakte de feestvreugde compleet door als derde te finishen.