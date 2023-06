Sara Martín klopt medevluchtster Stannard in Ruta del Sol voor vrouwen

De vierde etappe in de Ruta del Sol voor vrouwen is gewonnen door Sara Martín. De 24-jarige renster van Movistar versloeg in finishplaats Mijas medevluchtster Elizabeth Stannard. Martín en Stannard bleken sterk genoeg om uit de greep te blijven van een achtervolgende groep, met daarin Tamara Dronova-Balabolina. Die laatste gaat, met nog één etappe te gaan, aan de leiding in het algemeen klassement.

Met twee overwinningen en een tweede plaats is Tamara Dronova-Balabolina voorlopig de grote slokop in de Ruta del Sol voor vrouwen. Zag de renster van Israel Premier Tech Roland vandaag weer een mogelijkheid om te schitteren? De vierde etappe was – in tegenstelling tot de eerdere ritten – wel een stuk minder selectief. Op weg naar Mijas stond er slechts één gecategoriseerde helling (7 km aan 3,3%) op het menu, en de top lag ook nog eens op bijna tachtig kilometer van de finish. De finale was – zeker voor Spaanse begrippen – behoorlijk vlak.

Meerdere aanvalspogingen

In de openingsfase werd er slag om slinger gedemarreerd, maar was het vergeefs wachten op een vlucht. We zagen zelfs even een aanval van leidster Dronova-Balabolina en Sara Martín, maar deze poging werd al snel weer in de kiem gesmoord. Een volgende aanval van Aranza Valentina Villalón (Eneicat-CMTeam Seguros Deportivos) had meer succes. De voorsprong van de Chileense liep op een bepaald moment op richting de driekwart minuut, maar ze bleek in haar eentje niet in staat om ook weg te blijven voor de ritzege.

Villalón kreeg bij het ingaan van de laatste twintig kilometer het gezelschap van drie andere rensters. Sara Martín (Movistar), Elizabeth Stannard (Israel Premier Tech Roland) en Agua Marina Espínola (Canyon//SRAM Generation) gingen in de tegenaanval en kwamen tot bij Villalón. Martín en Stannard gingen niet veel later met z’n tweeën verder, maar er leek geen kruid gewassen tegen een achtervolgende groep. Een sprint met een grotere groep stond in de sterren geschreven, maar die kregen we uiteindelijk toch niet in finishplaats Mijas.

Eerste profzege voor Martín

Martín en Stannard bleken namelijk sterk genoeg om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep, en mochten het dan ook gaan uitmaken voor de overwinning. Martín trok in de laatste kilometer aan het langste eind. De Spaanse won uiteindelijk nog afgetekend, voor Stannard, en boekte zo haar eerste profoverwinning. De sprint voor de derde plek werd gewonnen door Dronova-Balabolina.

De Russische staat nog altijd met ruime voorsprong aan de leiding in het algemeen klassement, en lijkt op weg naar de eindoverwinning. Zondag staat de slotrit van de Ruta del Sol op het programma. De rensters krijgen nog een rit van goed 95 kilometer voorgeschoteld, met onderweg de Puerto Hacho de Gaucin (8,6 km aan 6,5%) van eerste categorie. De finale is echter wel – zeker voor Spaanse begrippen – behoorlijk vlak.

ETAPA 4️⃣ | 🏁 FINAL 🥇 ¡VICTORIA DE SARA MARTÍN! La corredora del @Movistar_Team obtiene la segunda victoria española de la @VCAwomen en una llegada al sprint#VCAWomen #UCIEuropeTour #AIOCC pic.twitter.com/vjwZyx5eQ9 — Vuelta a Andalucia Women (@VCAwomen) June 3, 2023