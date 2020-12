Santos Festival of Cycling vervangt afgelaste Tour Down Under

Ruim een maand geleden werd bekend dat de Tour Down Under komend seizoen niet doorgaat. Nu blijkt dat Australië toch een meerdaagse wegwedstrijd organiseert.

Het hing al langer in de lucht dat de Tour Down Under zou worden afgelast en begin november maakte de organisatie bekend dat de editie van 2021 niet doorgaat. Ook de Cadel Evans Great Ocean Road race wordt niet verreden. Maandag is aangekondigd dat die wedstrijden vervangen worden door een vierdaagse wegkoers voor mannen en vrouwen, als onderdeel van het grotere Santos Festival of Cycling – een zesdaags wielerevenement met ook baanwielrennen, veldrijden en mountainbiken.

De vierdaagse wegkoers gaat op donderdag 21 januari van start en wordt gehouden in en rond Adelaide. Zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd vindt op dezelfde dagen plaats en op vergelijkbare routes. In allebei de wedstrijden is een koninginnenrit ingetekend met aankomst op Willunga Hill. De etappekoers wordt afgesloten met een criterium rond Victoria Park in Adelaide. Het startveld bestaat uit Australische ploegen en renners, die in de kerst- en nieuwjaarsperiode thuis in Australië zijn.

Etappekoers Santos Festival of Cycling 2021 (21-24/1)

1. Seppeltsfield – Tanunda (mannen: 106,8 km, vrouwen: 80,7 km)

2. Birdwood – Lobethal (mannen: 116 km, vrouwen: 97,3 km)

3. McLaren Vale – Willunga Hill (mannen: 88,2 km, vrouwen: 48,8 km)

4. Victoria Park Adelaide (criteriums)