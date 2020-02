Sanne Cant weet seizoen niet meer te redden: “Een jaar om heel snel te vergeten” zaterdag 1 februari 2020 om 17:11

Na binnenkomst van Ceylin del Carmen Alvarado was het 3 minuten en 32 seconden wachten tot Sanne Cant de finish zou bereiken. Volledig ontgoocheld kwam de wereldkampioen van de voorbije drie jaren als twaalfde over de meet. Daarmee wist Cant haar rampzalige seizoen niet meer te redden: “Het is een jaar om heel snel te vergeten.”

Meer dan een halfuur duurde het voordat Cant weer in staat was om de pers te woord te staan na weer een nieuwe klap. Weinig woorden had de 29-jarige veldrijdster vervolgens om haar teleurstellende wedstrijd te beschrijven. “Ik heb geen idee”, begint ze haar verhaal. “Ik heb geen idee hoe dit kan… Hier is weinig aan te doen. Vanaf de start wist ik dat ik het niet goed zat en na een ronde was me duidelijk geworden dat het hem niet ging worden.”

En dat terwijl Cant de afgelopen weken op schema leek te liggen voor het WK. “Ik had het goede gevoel te pakken, maar wist ook dat ik een superdag nodig zou hebben. Die kwam er niet. Dat is het leven…. Het is wat het is en nu moet ik kijken hoe het verder moet. ”

“Ik ga nu in Maldegem starten met de Belgische trui, die ik met trots zal dragen”, concludeert ze. “Maar dit seizoen moet ik echt even uitzitten. Ik heb een goed team achter me staan, dus daar ligt het niet aan. Na dit seizoen zal ik alles goed uitzoeken.”