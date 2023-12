Niels Bastiaens • donderdag 28 december 2023 om 14:04

Sanne Cant, twee weken voor BK weer op dreef: “Een nieuwe titel verandert niets aan mijn carrière”

Interview Het BK komt dichterbij, en dus herleeft ook Sanne Cant. In de Superprestigecross van Heusden-Zolder deed ze dat met een vierde plaats. Helemaal tevreden toonde ze zich achteraf niet, maar de 14-voudige Belgische kampioene voelt wel dat ze aan het groeien is. “Niet specifiek met het oog op het kampioenschap”, geeft ze aan in gesprek met WielerFlits.

Ondanks haar vooraf uitgesproken ambitie om dit seizoen uit te halen in de niet-Wereldbekercrossen, was het voorlopig nog niet het seizoen van Sanne Cant. Een knieblessure gooide roet in het eten na een pijnlijke val in de Wereldbeker van Flamanville, en terwijl zag Cant ook geregeld landgenotes Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot en Alicia Franck voor zich finishen.

Maar dan waren daar plots die vierde plaatsen. Eerst zaterdag in Mol, nu ook in Heusden-Zolder. “Ik denk dat het deelnemersveld in Zolder wat indrukwekkender is dan dat in Mol, met Van Empel en Alvarado aan de start. Aan het Zilvermeer was het gevoel ook goed, maar toen kwam ik net terug van stage. De avond ervoor kwam ik pas om 22.30 uur aan op de luchthaven. Dat verliep allemaal heel hectisch en tot overmaat van ramp bleek mijn koffer ook niet aangekomen te zijn. Gelukkig is die zaterdagavond alsnog thuis geleverd, maar dat was toch ambetant. Nu is het zoeken naar frisheid en snelheid na die stage.”

Want Cant zit nog niet op de top van haar kunnen, vindt ze zelf. “Voor mij was Heusden-Zolder toch weer zo’n cross van net niet. Ik reed wel rond met een goed gevoel, op een parcours dat er eigenlijk geen voor mij is. Maar ik wil toch vooral elke week blijven groeien, en zoeken naar dat gevoel van voor mijn val in Flamanville.”

BK in Meulebeke

Allemaal met het oog op die ene dag half januari, het BK in Meulebeke, denken wij dan. “Dat is een doel, ja. Net als het wereldkampioenschap in Tàbor”, blijft de recordhoudster op de vlakte. “Maar er zitten nog een heel aantal crossen tussen nu en het BK. Ik denk dat al de rest er veel meer mee bezig is dan ikzelf.”

“Ik ben de vorige weken vaak niet de beste Belgische in de wedstrijd geweest, maar het zijn toch vooral de pers, speakers en de mensen op Facebook die zich daar druk in maken. Ik zeg al jaren dat het straf is dat het 14 keer op rij gelukt is. Er kan altijd iets tussenkomen, pech rijdt ook mee. Een onnozele val zoals in Flamanville is rap gebeurd.”

Cant maak je dus niet rap meer nerveus voor zo’n kampioenschap. Misschien juist omdat haar palmares al volmaakt is? “Of ik nu 14, 15 of 16 keer kampioen word, dat gaat niets aan mijn carrière veranderen. In dat opzicht kan ik er minder mee bezig zijn. Katie Compton heeft er wel 15, een record dat mooi zou zijn om te evenaren, maar het moet niet meer. Het is alleszins niets waar ik nu al mee in mijn hoofd zit.”