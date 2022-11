Sanne Cant start zonder ambitie op het EK: “Namen ligt me echt niet”

Sanne Cant en Marion Norbert-Riberolle staan zaterdag voor België aan de start van het EK veldrijden. Beiden vinden in Namen niet hun favoriete rondje, vertellen ze in gesprek met Het Nieuwsblad.

“Namen ligt me echt niet”, is Cant duidelijk. “Ik sta dus zonder ambitie aan de start, maar ik ga mijn best doen voor de supporters en de kleuren van mijn land. Namen is een parcours met veel hoogteverschil, het is meer een mountainbikewedstrijd een cyclocross. Op het EK wordt één van de drie truien verdeeld, dus er zal wel spanning zijn in het peloton. Maar bij mij niet.”

Nochtans is Cant drievoudig Europees kampioen. Haar laatste titel dateert evenwel van 2014 en de 32-jarige renster verwacht niet dat ze het record van Daphny van den Brand (die het EK vier keer wist te winnen) ooit zal verbreken. “Als ik eerlijk ben, dan besef ik dat het record er niet meer in zit, of het EK zou op een parcours als Koksijde moeten gereden worden.”

Norbert-Riberolle is het wat betreft het parcours met Cant eens. “Het is geen omloop die ons bijzonder ligt. Je ziet dit seizoen steeds de Nederlandse dames voorin rijden, dus het wordt moeilijk voor ons.”