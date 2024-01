zaterdag 13 januari 2024 om 16:05

Sanne Cant pakt vijftiende (!) BK-titel na bloedstollend duel met Laura Verdonschot

Sanne Cant is in Meulebeke voor de vijftiende keer op rij Belgisch kampioene veldrijden geworden. De renster van Crelan-Corendon reed halverwege de cross al alleen voorop, maar kreeg na een valpartij weer het gezelschap van Laura Verdonschot. Het kwam aan op een sprint-a-deux, die de ervaren Cant naar haar hand wist te zetten.

Veertien jaar op rij won Sanne Cant het Belgisch kampioenschap veldrijden, maar haar vijftiende titel had ze niet bij voorbaat binnen. Hoewel Cant opnieuw de topfavoriete was, lagen er met Laura Verdonschot en Marion Norbert Riberolle twee gevaarlijke kapers op de kust. Doorbraken zij de indrukwekkende zegereeks?

Driestrijd wordt tweestrijd

Cant, Verdonschot en Norbert Riberolle waren allen goed vertrokken. Aanvankelijk hadden zij de sterk gestarte Lotte Baele en Floor Moors nog voor zich, maar al snel nam Cant de kop. Verdonschot zat in haar wiel. De renster van De Ceuster-Bonache schoof in een bocht naar rechts echter onderuit, waardoor er een gat viel. De weer opgestapte Verdonschot en Norbert Riberolle roken het gevaar en dichtten het gat al snel. Na de eerste van vijf rondes kwamen de drie favorieten samen door, de rest was al geslagen.

In de tweede ronde reed Cant een heuvel tot boven terwijl haar concurrenten van de fiets moesten. Zo sloeg ze opnieuw een kleine bres, maar op de volgende puist kwam de veertienvoudig winnares ten val. Nu nam Verdonschot het initiatief. Met een tussenversnelling sloot Cant weer aan bij Verdonschot en Norbert Riberolle. Die laatste had het moeilijk en kwam ook nog eens ten val, op exact dezelfde plek waar Verdonschot een ronde eerder tegen de grond ging. Zo hielden we twee koploopsters over.

Cant valt (aan)

In de derde ronde trok Cant ten aanval, op het bultje waar ze eerder al een speldenprik uitdeelde. Nu sloeg ze een groter gat. Verdonschot zag haar rivale langzaam maar zeker verder wegrijden en na drie rondes was het verschil veertien seconden. Strijd gestreden? Nee, want in de vierde ronde kwam ook Cant ten val. Ze schoot over de doeken, van het parcours af. De titelverdedigster probeerde zo snel mogelijk haar weg te hervatten, maar niettemin wist Verdonschot terug te keren. De koers lag weer helemaal open.

Verdonschot nam over en zette direct druk. Cant kon echter volgen, waardoor de twee samen aan de slotronde begonnen. In die slotronde maakte Cant weer gebruik van haar geliefde heuveltje om Verdonschot aan te vallen. En opnieuw weekte de renster van Crelan-Corendon zich los. Het verschil met haar achtervolgster bleef echter beperkt: vier, vijf seconden. Dat was nog overbrugbaar, zo bleek. Bij het ingaan van de laatste minuten was de aansluiting een feit.

Cant en De Schepper winnen

Bij de wisselpost wist Cant weer een gaatje te slaan, maar dat was maar voor even. De twee kwamen bij elkaar, we kregen een sprint-a-deux. Met een sprint voor de sprint nam Cant de koppositie, en die koppositie zou ze niet meer afgeven. Ze hield Verdonschot af in de sprint en pakte zo de zege. Marion Norbert-Riberolle vervolledigde het podium.

De beloftentitel ging even later naar Flore De Schepper, die als zesde over de streep kwam. De 19-jarige Fleur Moors eindigde voor haar, als vijfde, maar zij rijdt voor een WorldTour-team op de weg en werd daardoor niet als belofte geclassificeerd. Julie Brouwers en Xaydee Van Sinaey mochten daarom ook het podium op met winnares De Schepper.

BK veldrijden

Uitslag elite vrouwen

1. Sanne Cant

2. Laura Verdonschot

3. Marion Norbert Riberolle

BK veldrijden

Uitslag belofte vrouwen

1. Flore De Schepper

2. Julie Brouwers

3. Xaydee Van Sinaey