zaterdag 13 januari 2024 om 16:35

Sanne Cant ondanks val naar vijftiende en vermoedelijk laatste BK-titel: “Was een tijdje aan het sukkelen”

Sanne Cant pakte zaterdag haar vijftiende (!) titel op rij op het BK cross. Het bleef ditmaal wel lang spannend, want pas na een sprint met Laura Verdonschot haalde ze de titel binnen. “Ik heb op zich wel genoten, maar ik baalde een beetje van die tuimel die ik maakte in de beek”, zei Cant in het flashinterview na afloop.

Die valpartij vond plaats in de derde ronde, net nadat Cant een serieuze bres had geslagen met Verdonschot. “Ik had een mooie voorsprong en kon mooi mijn wedstrijden rijden, maar toen lag ik daar ineens en werd het plots weer spannend”, aldus de winnares.

“Ik kwam in een diep spoor terecht”, legt Cant uit wat er gebeurde. “Het was de eerste keer dat ik aan die kant reed. Net ervoor was ik aan het denken dat ik terug naar rechts moest, maar ik dacht: het zal links ook wel gaan. Ik schiet uit het spoor en blijf met mijn shifter achter een paaltje hangen, waardoor ik zelf over de omheining ging. Mijn shifter zat vast, dat zorgde ervoor dat ik een tijdje aan het sukkelen was.”

Het heuveltje

Cant moest zich na haar val even herzetten. “Laura kreeg natuurlijk ook vleugels. Haar moraal was misschien een beetje aan het wegzakken omdat ik toch al twintig seconden voorsprong had, maar toen was het plots weer terug spannend. Maar ik had op zich wel een plan in mijn hoofd en dat pakte goed uit.”

Het plan van Cant was om het verschil te maken op een heuveltje waar ze al vaker was doorgetrokken. Terwijl haar concurrenten van de fiets moesten, reed zij steevast naar boven. “Ik wist dat ik op het heuveltje wel wat in het voordeel was. In de eerste ronde vond ik niet echt de goede lijn, in de tweede ronde wel. Ik kon inderdaad omhoog rijden, waardoor ik steeds vier, vijf seconden pakte.”

Laatste BK

Voor de start zei Cant dit vermoedelijk haar laatste BK zou zijn. Blijft ze daar nu nog steeds bij? “In mijn hoofd momenteel toch wel. Eind volgend seizoen ben ik van plan te stoppen. Ik doe nog één wegseizoen en daarna nog één crosseizoen. Daarna is mijn contract afgelopen en voor mijn gevoel is het einde dan wel gekomen.”

“Ik zou volgend jaar het BK nog mee kunnen doen, maar dan zou ik een maand later mijn fiets aan de haak hangen. Ik zou het jammer vinden dat de trui het seizoen erna dan niet te zien is, mocht ik hem terug winnen. Wat dat betreft denk ik dat dit mijn laatste BK was.”