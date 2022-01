Sanne Cant na 13e Belgische titel: “Het doet meer en meer deugd”

Sanne Cant onderschatte op voorhand niemand, maar vanmiddag legde ze toch voor alweer de dertiende keer beslag op de overwinning tijdens het Belgisch kampioenschap. “Het doet meer en meer deugd, om het zo te zeggen”, reageerde Cant na haar zege aan het strand van Middelkerke in het flashinterview.

“De eerste (in januari 2010, red.) was een ontlading in Oostmalle, dat weet ik nog heel goed. Maar het wordt moeilijker en moeilijker”, vertelde de 31-jarige veldrijdster. Sindsdien zegevierde ze in Antwerpen, Hooglede-Gits, Mol, Waregem, Erpe-Mere, Lille, Oostende, Koksijde, Kruibeke, nog een keer Antwerpen, Meulebeke en nu dus in Middelkerke. “Dat het vroeger vanzelfsprekend was, wordt nu minder en minder. Daarom begin ik er toch wel meer belang aan te hechten.”

Cant zag in de West-Vlaamse badplaats Lotte Kopecky uit de startblokken schieten, maar nog in de eerste ronde kwam alles weer samen. In de tweede rondgang kon de renster van IKO-Crelan haar belangrijkste concurrentes afschudden, waarna ze de rest van de wedstrijd alleen vooruit reed. “Vanaf het moment dat ik mijn eigen ding kon doen en de vrije ruimte had, had ik het gevoel dat ik redelijk snel kon wegrijden en toen was het een beetje vechten tegen de wind vandaag.”

Slicks

Haar start was nochtans niet vlekkeloos, gaf ze toe. “Ik was ook met volledige slicks vertrokken en voelde in de eerste ronde al dat het kantje-boordje was met de regenval. Toen heb ik in een ronde heel wat schuivers gemaakt en toch maar beslist om naar iets grovere tubes te wisselen om iets meer zekerheid in te bouwen. Vanaf de strook vanaf het water was het de hele tijd wind-op tot aan de aankomst. Dus het was best zwaar.”

Over drie weken staat het wereldkampioenschap in Fayetteville op de kalender, een cross waar de drievoudig wereldkampioene zonder druk naartoe gaat. “Net zoals dit kampioenschap moet ook dat kampioenschap eerst verreden worden voordat er iemand wint. Veel zal van het parcours en de weersomstandigheden afhangen. We hebben met de Wereldbeker gezien dat het op korte tijd heel snel kan veranderen. Op zich kijk ik er wel naar uit.”