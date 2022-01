Sanne Cant legt beslag op alweer haar dertiende Belgische veldrittitel

Sanne Cant is voor het dertiende opeenvolgende jaar Belgisch kampioene veldrijden geworden. Langs het strand van Middelkerke wist de 31-jarige renster zich in de tweede ronde te ontdoen van Alicia Franck, Lotte Kopecky en Marion Norbert Riberolle, waarna ze de rest van de wedstrijd alleen vooruit reed. Kiona Crabbé pakte de Belgische titel bij de beloften.

Lotte Kopecky schoot bij de start als een steentje uit een katapult weg en pakte al vlot een gaatje. Ook Marion Norbert Riberolle, die afgelopen jaar de Belgische nationaliteit aannam, Alicia Franck en twaalfvoudig kampioene Sanne Cant waren goed vertrokken. Op de passage over het strand kon in eerste instantie Norbert Riberolle terugkeren bij Kopecky en even later waren ook Cant en Franck terug vooraan. Na het strand voerde Kopecky de druk weer op, maar de wereldkampioen puntenkoers moest van fiets wisselen waardoor alles opnieuw samenkwam.

Cant, Franck, Kopecky en Norbert Riberolle begonnen gezamenlijk aan de tweede ronde, terwijl Laura Verdonschot op vijf à tien seconden van de kopgroep bleef hangen. De vrouwen van voren wilden elkaar geen duimbreed toegeven en bij de eerste bocht botsten alle vier koploopsters op elkaar – met kunst- en vliegwerk kon iedereen overeind blijven. Cant en Norbert Riberolle konden vervolgens wegrijden bij Franck en Kopecky, en op de zandstrook na het strand wist Cant zich los te weken. Met voorsprong begon de 31-jarige titelverdedigster aan de derde ronde.

Kopecky zakt terug

Achter Cant toerde Norbert Riberolle rond op de tweede plaats. In de strijd om de derde positie troepten Kopecky en Verdonschot samen, terwijl Franck door materiaalpech werd teruggeslagen. Tijdens de strandpassage nam Verdonschot afstand van Kopecky, die de inspanningen van haar snelle start leek te moeten bekopen. Het speelde zich ver af achter Cant, die met 27 seconden voorsprong op Norbert Riberolle aan de vierde van zes ronden begon. Verdonschot volgde al op meer dan een minuut. Kopecky reed op de vierde plek, Franck lag vijfde.

Cant wist haar voorsprong te controleren en begon met een halve minuut voorsprong op Norbert Riberolle aan de vijfde ronde. Verdonschot kon haar derde plaats handhaven, terwijl Franck in de beginfase van deze voorlaatste ronde Kopecky voorbij kon steken om de vierde plek. Cant bleef in het restant van de wedstrijd uit de problemen en stelde na vijftig minuten koers haar dertiende Belgische titel veilig. Norbert Riberolle legde beslag op de zilveren medaille. Verdonschot mocht mee het podium op voor brons.

Morgen gaat het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke verder met de wedstrijden voor de nieuwelingen, U23-mannen en elite-mannen.

BK veldrijden in Middelkerke 2022

Uitslag elite-vrouwen

1. Sanne Cant – 6 ronden in 50m59s

2. Marion Norbert Riberolle – op 1m08s

3. Laura Verdonschot – op 1m40s

4. Alicia Franck – op 2m58s

5. Lotte Kopecky – op 3m20s

6. Marthe Truyen – op 3m37s

7. Suzanne Verhoeven – op 3m46s

8. Kiona Crabbé – op 4m20s

9. Karen Verhestraeten – op 4m29s

10. Jana Dobbelaere – op 4m43s