Niels Bastiaens • vrijdag 8 december 2023 om 14:33

Sanne Cant kampt met knieblessure na pijnlijke val in Flamanville

Sanne Cant kent haar verdict na haar pijnlijke valpartij tijdens de Wereldbeker van Flamanville. De Belgische kampioene heeft een lichte knieblessure opgelopen, waardoor ze de fiets een weekje aan de kant moet laten, zo laat haar werkgever Crelan-Corendon weten aan WielerFlits.

Het zag er in Flamanville dan ook niet al te best uit voor Cant. De Lilse kwam zwaar ten val in een modderige bocht, waarna ze haar weg nog wel probeerde te vervolgen. Maar Cant had te veel pijn om de wedstrijd tot een goed einde te brengen.

Deze week stond normaal gezien de ploegstage in Benicassim op het programma. “Ze is wel mee op stage, waar ze een aangepast programma afwerkt. Val di Sole stond sowieso niet op het programma. Het is nog te vroeg om te beslissen of ze het weekend daarop wel rijdt”, klinkt het bij de ploeg.

Top 10-noteringen

Cant toonde zich de afgelopen weken weer een vaste waarde in de top 10, met als uitschieters een vijfde plaats in de Superprestige van Niel en een zesde in de Urban Cross in Kortrijk. Dat was vooraf aan het seizoen ook haar doel. “Ik ga me vooral focussen op de zaterdagwedstrijden. De Wereldbekers zijn wat te hoog gegrepen om nog mee te doen voor de overwinning, maar op zaterdag vind je ook mooie televisiecrossen”, zei ze toen in gesprek met WielerFlits.