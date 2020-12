Sanne Cant duikelt na tien jaar uit top-8 veldritranglijst UCI

In de categorie opvallend: Sanne Cant staat momenteel negende op de UCI-veldritranglijst. Wat daar bijzonder aan is? De Belgische kampioene stond sinds 9 november 2010 onophoudelijk bij de beste acht van die ranking.

Ruim tien jaar geleden wist Cant zich van de tiende plek op de veldritranglijst van de UCI naar de achtste plaats te rijden. Ze stond toen achter Daphny van den Brand (toen leidster), Sanne van Paassen, Laura Van Gilder, Katie Compton, Katerina Nash, Helen Wyman en Susan Butler.

In de jaren die volgden stond de inmiddels 30-jarige Cant altijd in de top-8, waarvan een paar jaar zelfs op nummer één. De afgelopen tijd zakte de kopvrouw van IKO-Crelan wat weg, en nu zelfs uit de top-8 van de individuele wereldranglijst die de UCI bijhoudt voor het veldrijden. Cant zakte drie plaatsen: Denise Betsema, Clara Honsinger en Manon Bakker gingen haar voorbij.

De negende plek kan Cant een mindere startplek bezorgen in diverse wedstrijden. De eerste acht van de UCI-veldritranking mogen zich dan melden op de eerste rij. Alleen in wereldbekercrossen is dat anders, daarin kijkt men voor de eerste startrij naar de top-8 van de wereldbekerstand. Dit is ook het geval voor het aankomende WK veldrijden. Cant staat in de Wereldbeker momenteel zesde.