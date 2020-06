Sanne Cant droomt van Strade Bianche met nieuwe wegploeg IKO-Crelan zaterdag 13 juni 2020 om 17:50

Sanne Cant zal de komende jaren niet alleen in het veld te bewonderen zijn, maar ook op de weg. Ook op de weg zal de drievoudig wereldkampioen veldrijden haar doelen najagen. “Dromen genoeg”, zegt ze. “Strade Bianche is er daar een van.”

“Maar of ik de Strade ooit zal kunnen rijden?”, vraagt Cant zichzelf af bij Sporza. “Dat hangt een beetje af van zijn plek op de kalender de komende jaren. Samen met de Strade zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix de drie mooiste koersen die er zijn. Hopelijk kan ik ooit eens meedoen aan die wedstrijden.”

Deelname zou voor Cant een mooie toevoeging aan haar al rijke carrière zijn. “Het zou mooi zijn als je na je carrière kan zeggen dat je niet alleen mooie crossen hebt gereden, maar ook die drie mooie wedstrijden op de weg.”

Wanneer ze deze wedstrijden zal rijden, dat weet ze niet. Wel staat vast dat er dit seizoen nog op de weg gekoerst gaat worden, mits het coronavirus dat toelaat. “Normaal gezien zal ik dit jaar nog enkele wedstrijden op de weg rijden. Als ik weet wanneer we onze eerste koersen kunnen rijden, zal ik wat meer intensiteit in mijn trainingen steken”, eindigt ze.