Sanne Cant beslist duel met Backstedt in haar voordeel in Meulebeke

Sanne Cant heeft de cross van Meulebeke op haar naam geschreven. De Belgisch kampioene besliste in de vierde wedstrijd in de Rectavit Series een duel met Zoe Backstedt in haar voordeel.

In Meulebeke ontbraken enkele grote namen, maar dat weerhield de wel aanwezige dames er niet van om er vanaf het begin in te vliegen. Alicia Franck ging voortvarend van start en nam in de openingsfase het initiatief. Sanne Cant reageerde alert en koos al snel haar wiel. Bij de eerste passage van de finish was er een kopgroep van zes rensters.

In de tweede ronde gingen Cant en Franck er na een versnelling van de Belgisch kampioene samen vandoor. In de derde ronde wist Zoe Backstedt de aansluiting te maken. Franck moest na een glijpartij vooraan afhaken.

Duel Backstedt en Cant

Cant was er inmiddels alleen vandoor gegaan, maar in de vierde ronde wist de nog maar 17-jarige Backstedt op een klimmetje wederom aan te sluiten. De Britse junior nam vervolgens brutaal het initiatief over. Cant probeerde bij haar weg te rijden, maar Backstedt wist van geen opgeven en keerde andermaal terug.

In de voorlaatste ronde reed Cant dan toch weg bij Backstedt. Ze ging als leidster de slotronde in en gaf haar voorsprong niet meer af. Cant boekte daardoor in haar eerste cross van dit seizoen haar eerste zege.

Uitslag Ethias Cross Meulebeke – dames

1. Sanne Cant (IKO-Crelan) in 46m10s

2. Zoe Backstedt (Tormans – Circus) op 22s

3. Marie Schreiber (Tormans – Circus) op 41s

4. Marion Riberolle (Starcasino CX Team) op 41s

5. Alice Arzuffi op 1m11s

6. Alicia Franck (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) op 1m42s

7. Ellen Van Loy op 2m13s

8. Maud Kaptheijns (Deschacht-Hens) op 2m53s

9. Karen Verhestraeten (IKO-Crelan) op 3m39s

10. Kiona Crabbé op 4m02s