zaterdag 21 oktober 2023 om 17:18

Sandy Dujardin zegeviert in het veld: TotalEnergies-renner primus in eerste manche Coupe de France

In Nederland won Niels Vandeputte de Cyclocross Heerderstrand, maar ook elders in Europa stonden zaterdag UCI-crossen op het programma. Zo werd in Quelneuc de eerste manche van de Coupe de France verreden. Hier ging TotalEnergies-renner Sandy Dujardin met de zege lopen.

Als wegrenner stond Dujardin dit jaar op het podium Tour du Finistère en de Tour de Vendée. Ook maakte hij (aanvankelijk) onderdeel uit van beslissende kopgroep op het EK wielrennen in Drenthe. Het veldrijden is niet nieuw voor de 26-jarige renner: bij de junioren en beloften nam hij nog deel aan WK’s veldrijden. Wel is het voor het eerst dat de Fransman een profcross op zijn naam schrijft. Hij was in Quelneuc net te sterk voor de Spanjaard Kevin Suarez Fernandez. Eddy Finé, die ook actief is op de weg als renner van Cofidis, werd derde.

Bij de vrouwen stonden er ook meerdere wegprofs op het podium. De zege ging naar Amandine Fouquenet van Arkéa, terwijl Évita Muzic van FDJ-SUEZ als derde eindigde. De tweede plaats was voor Amandine Vidon (Fima – RDV Bikeshop Alian).

Overige crossen

Ondertussen werd er ook nog gecrost in Tsjechië, Italië en en Estland. In Tsjechië waren Michael Boros en Kristyna Zemanová aan het feest in de Toi Toi Cup Hole Vrechy (C2). In Italië, in de GP Internazionale, Cx Citta’ Di Jesolo, waren er overwinningen voor Filippo Fontana en Carlotta Borello. Op het Ests kampioenschap, tot slot, pakten Laura Lizette Sander en Markus Pajur de titels.