woensdag 10 januari 2024 om 13:42

Sander Kruis maakt promotie tot commercieel directeur Visma | Lease a Bike

Sander Kruis zal vanaf dit seizoen een nog prominentere rol vervullen binnen Visma | Lease a Bike. De Nederlander, die actief was als commercieel manager, schuift door en wordt commercieel directeur van de Nederlandse formatie.

Kruis was al commercieel manager binnen de structuur van Visma | Lease a Bike. Na de splitsing van het schaats- en wielerteam werd er gekeken naar de vormgeving van de directie en werd besloten om een nieuwe functie op te richten: die van commercieel directeur. De directie van de ploeg bestaat nu uit Richard Plugge (algemeen directeur), Merijn Zeeman (sportief manager), Jaap van Hulten (Head of Operations) en dus Sander Kruis (CCO).

“Ik ben heel erg blij en trots dat ik mag aankondigen dat ik commercieel directeur word bij Visma | Lease a Bike”, laat Kruis weten via LinkedIn. “Het is de volgende stap en uitdaging binnen een geweldige reis, die elf jaar geleden is begonnen met een stage bij de ploeg. Het heeft me al veel mooie herinneringen gebracht.”

“Ik zal blijven bijdragen aan het samen schrijven van sportgeschiedenis. Ik wil Richard Plugge en Merijn Zeeman in het bijzonder bedanken voor het vertrouwen en de steun in het afgelopen decennium. Op naar nog veel meer successen!”

Kruis hield zich als commercieel manager al bezig met de groei van de Nederlandse formatie. In een eindejaarsinterview op de website van Visma | Lease a Bike keek hij onder meer naar de toekomst. “De ploeg bevindt zich nog steeds in een groeifase. Renners worden beter, de ploeg steeds meer waard en de commerciële uitdaging blijft om steeds meer inkomsten te genereren.”