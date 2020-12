Sander Armée vindt in Qhubeka ASSOS nieuwe ploeg

Sander Armée blijft in 2021 actief op het hoogste niveau. De 34-jarige coureur moest vertrekken bij Lotto Soudal, maar heeft nu in Qhubeka ASSOS een nieuwe ploeg gevonden. Hij wordt er ploeggenoot van onder meer Victor Campenaerts en Fabio Aru. Ook de jonge Zwitser Mauro Schmid (21) is gepresenteerd door Qhubeka ASSOS.

Armée is al sinds 2010 profwielrenner. Hij debuteerde toen bij Topsport Vlaanderen-Mercator. Na vier jaar maakte hij de overstap naar het toenmalige Lotto Belisol. Achter zijn naam staan twee profzeges: in 2017 wist Armée de achttiende rit in de Vuelta a España te winnen en in augustus van het afgelopen seizoen won hij een etappe in de Tour Poitou-Charantes.

Mauro Schmid staat te boek als een degelijke tijdrijder en iemand die in het middengebergte lang mee kan. Zo werd hij begin dit jaar bij de profs achttiende in de door Emanuel Buchmann gewonnen Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) op Mallorca. Daarnaast werd hij achttiende in het klassement van de Czech Tour (2.1) en elfde in de Ronde van Luxemburg (2.HC). Vorig jaar werd hij op het Europees kampioenschap tijdrijden voor beloften ook al elfde. Hij gaf vier seconden toe op Ilan Van Wilder en was een seconde sneller dan Brent Van Moer.

Schmid is vooralsnog de tweede renner uit Zwitserland bij Qhubeka ASSOS, naast Kilian Frankiny.