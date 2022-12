Sander Armée (37) zet punt achter wielercarrière: “Er wacht me een nieuwe uitdaging”

Sander Armée zal in 2023 niet meer te zien zijn in het profpeloton. De 37-jarige Belg, die geen contractverlenging kreeg bij Cofidis, begint aan een ‘nieuwe uitdaging’. Dat schrijft hij op Instagram.

“Mijn laatste dag als professioneel wielrenner”, begint het bericht van Armée. “Vanaf januari zal mijn carrière er een beetje anders uitzien. Ik heb kijk uit naar de nieuwe uitdaging die me wacht.” Wat Armée precies gaat doen, staat niet in het bericht, maar eind november liet hij al weten dat werken in de vastgoedsector hem aanspreekt. Hij heeft daar een studie voor gevolgd.

“Tijdens al deze jaren, was het geweldig om steeds nieuwe mensen te ontmoeten, culturen te leren kennen en vrienden voor het leven te maken. Ik wil mijn familie, vrienden en fans bedanken voor hun steun tijdens mijn wielercarrière, en in het bijzonder mijn vriendin Julie, mijn kinderen Nelson en Mona, mijn trainer Ronny, mijn ouders en mijn zus. Ook wil ik alle teams bedanken waar ik een kans kreeg als renner. Ik zal voor jullie blijven juichen en voor het wielrennen in het algemeen.”

Armée werd in 2010 prof bij Topsport Vlaanderen-Mercator. Na vier jaar bij dit ProContinental-team maakte hij in 2014 de overstap naar Lotto Belisol, het huidige Lotto Soudal. In dienst van deze ploeg behaalde hij zijn enige twee profzeges. In 2017 won hij een rit in de Vuelta a España, in 2020 was hij de beste in een etappe van de Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine. Vervolgens trok hij naar Qhubeka ASSOS, dat eind 2021 ophield te bestaan. Armée vond onderdak bij Cofidis, maar zijn eenjarige contract werd na afgelopen seizoen niet verlengd.