Toekomst onzeker voor Sander Armée: “Hangt ervan af welke job ik eerst vind”

De toekomst van de 36-jarige Sander Armée is onzeker. De Belgische renner van Cofidis kreeg vorig jaar nog een contract van de Franse ploeg, maar moet nu weer op zoek naar een nieuw team. “Of ik wielrenner blijft, hangt af van welke job ik eerst vind.”

“De plekjes zijn duur in het peloton. Mijn manager zoekt nog altijd naar een team voor mij, ik sta voor alles open”, vertelde Armée aan Sporza. De Belg staat echter niet alleen open voor zaken binnen het wielrennen, zo blijkt: “Ik ben ook aan het kijken voor andere jobs. Voordat ik renner werd, heb ik vastgoed gestudeerd. Werken in die sector spreekt me ook aan.”

De toekomst is met andere woorden zeer onzeker voor Armée. “Of ik wielrenner blijft, hangt af van welke job ik eerst vind.” Als wielrenner kende de 36-jarige Vlaming de afgelopen jaren minder succes. Zijn absoluut hoogtepunt beleefde hij in 2017, toen hij een etappe won in de Vuelta a España.