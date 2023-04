Samuele Battistella ontbreekt door ziekte in Luik-Bastenaken-Luik

Astana Qazaqstan is niet met zeven, maar met zes renners van start gegaan in Luik-Bastenaken-Luik. Samuele Battistella moest op het laatste moment passen wegens ziekte.

De 24-jarige Italiaan, de beloftenwereldkampioen van Harrogate, bleef ziek achter in het hotel. Dat heeft zijn werkgever laten weten via social media. Eerder konden we ook al een streep zetten door de namen van Sam Oomen en Tosh Van der Sande. De twee renners van Jumbo-Visma zijn positief getest op het coronavirus.

Battistella kwam in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl nog in actie voor Astana Qazaqstan. In de Limburgse klassieker kwam hij als 54ste over de streep. In de Waalse Pijl liet hij zich nog even zien met een aanval in de prefinale, maar kwam hij uiteindelijk niet verder dan een 104e plek in de daguitslag.

Astana Qazastan rekent vandaag in Luik-Bastenaken-Luik nog op kopman Alexey Lutsenko, Leonardo Basso, David De la Cruz, Alexandr Riabushenko, Simone Velasco en Christian Scaroni.