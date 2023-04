Slecht nieuws voor Jumbo-Visma: Oomen en Van der Sande moeten passen voor Luik

Sam Oomen en Tosh Van der Sande zullen vandaag niet aan de start verschijnen van Luik-Bastenaken-Luik. De twee renners van Jumbo-Visma zijn positief getest op het coronavirus en blijven daardoor aan de kant, zo meldt de ploeg in een kort statement.

Oomen en Van der Sande kwamen afgelopen week nog wel in actie in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, maar zijn er vandaag dus niet bij in de laatste heuvelklassieker van het voorjaar.

Dit is een bittere pil voor de Nederlandse formatie: de ploeg zal nu met slechts vijf renners aan de start verschijnen van Luik-Bastenaken-Luik.

De twee kopmannen binnen de ploeg, Tiesj Benoot en Attila Valter, kunnen nu nog rekenen op de steun van Jan Tratnik, Gijs Leemreize en Michel Hessmann.

