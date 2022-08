Samuele Battistella grijpt net naast zege: “Heb geen spijt, Vuelta is nog lang”

Samuele Battistella eindigde, vanuit de vroege vlucht, als tweede in rit zeven van de Vuelta a España. De Italiaan kwam in de laatste meters nog bijzonder dicht bij de zege. Jesús Herrada kon zijn fiets nog net eerder over de streep gooien.

“Ik heb alles gedaan wat ik kon doen”, begint Battistella in het flashinterview na de finish. “Ik reed een goede sprint, maar Herrada was gewoon sneller. Het was heel nipt.” Battistella begon de sprint namelijk als allerlaatste, maar kwam nog zeer dicht in de laatste meters.

De Italiaan van Astana Qazaqstan is desondanks niet al te teleurgesteld. “Ik heb geen spijt. Ik kwam als tweede over de streep, maar ik heb een goed gevoel. De Vuelta is nog lang, dus we zullen nog zien wat er gaat gebeuren.”