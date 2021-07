Samenwerking Jumbo-Visma en Cervélo voor onbepaalde tijd opgewaardeerd

Jumbo-Visma en Cervélo hebben een nieuwe overeenkomst getekend. De ploeg en het fietsmerk verlengden hun samenwerking voor onbepaalde tijd. Beide partijen werken pas sinds de start van dit seizoen samen, maar besloten door de succesvolle beginperiode het contract open te breken.

De contractverlenging geldt voor zowel het WorldTeam, de vrouwenploeg, het opleidingsteam als de schaatsers, die op de fietsen hun trainingen afwerken. De wielerploeg behaalde op de fietsen van Cervélo al mooie successen. Zo waren Marianne Vos en Wout van Aert de beste in de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem en werden verschillende nationale titels gewonnen.

“Cervélo toont al direct een enorme betrokkenheid bij het team. Onze renners en technische staf zijn zeer tevreden”, laat ploegmanager Richard Plugge weten. “Er is een goede samenwerking en we hebben allebei dezelfde mindset dat we elke dag beter willen worden. Cervélo begrijpt precies wat professioneel wielrennen inhoudt en wij zullen er samen in de toekomst voor zorgen dat zij op technologisch gebied marktleider blijven.”

Jumbo-Visma reed de afgelopen zeven seizoenen op fietsen van Bianchi, maar van het Italiaanse merk werd deze winter afscheid genomen. Bianchi levert sinds dit jaar fietsen aan BikeExchange.