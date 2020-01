Sam Welsford opent 2020 met zege in Australisch criterium vrijdag 3 januari 2020 om 09:36

Sam Welsford is het nieuwe jaar begonnen met een overwinning. De 23-jarige Australiër – die vooral furore maakt als baanwielrenner – won in zijn thuisland de eerste wedstrijd van het criterium Bay Cycling Classic. De coureur van het continentale Pro Racing Sunshine Coast versloeg in de sprint Cameron Ivory en Brenton Jones.

De beloftevolle Welsford is al enkele jaren een van de drijvende krachten achter het succes van de Australische achtervolgingsploeg. Zo werd hij in 2016 en 2017 wereldkampioen op deze discipline, terwijl de Australische baanrenners ook een zilveren medaille wisten te veroveren op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Welsford liet vandaag echter ook zien te kunnen sprinten op een asfaltweg. Hij versloeg na een razendsnelle koers zijn landgenoten Ivory en Jones. “Ik moet echt mijn ploeggenoten bedanken, ze hebben me de hele dag gesteund. Ik ben heel erg blij met deze overwinning”, zo vertelde de winnaar na afloop in het flashinterview.

Opnieuw succes voor Spratt

Bij de vrouwen ging de zege naar Amanda Spratt. De klimster van Mitchelton-Scott bleek in de sprint veel sneller dan haar medevluchter Ruby Roseman-Gannon. Chloe Hosking wist niet veel later de spurt van het peloton te winnen. De 32-jarige Spratt won vorig jaar ook al de eerste wedstrijd van het criterium Bay Cycling Classic.

De Bay Cycling Classic bestaat ook dit jaar weer uit drie criteriums. Zaterdag is het tijd voor het Geelong criterium, terwijl de renners zondag zullen deelnemen aan het afsluitende Williamstown criterium. Vorig jaar wist Marco Haller de eindzege voor zich op te eisen bij de mannen, terwijl Valentina Scandolara de beste was bij de vrouwen.