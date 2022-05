Sam Welsford laat van zich horen na valpartij: “Nooit mijn bedoeling geweest”

Sam Welsford heeft op sociale media zijn excuses aangeboden voor zijn manoeuvre in de sprint van de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Onder meer Arnaud De Lie, die een hersenschudding opliep, en Daniel McLay kwamen zwaar ten val.

“Eerst en vooral hoop ik dat iedereen oké is. Het is nooit mijn intentie geweest om iemand te doen vallen en een valpartij te veroorzaken. Als je met iemand in contact terwijl je aan het sprinten bent aan meer dan 70km/h, is het heel moeilijk om de controle te behouden. Jammer genoeg resulteerde dat in een valpartij”, aldus Welsford op Twitter.

De nummer drie van de meest recente Scheldeprijs biedt ook nadrukkelijk zijn excuses aan. “Nogmaals, dit was niet mijn intentie. Ik bied dan ook mijn excuses aan voor wat er gebeurd is en ik hoop echt dat iedereen die gevallen is oké is.” Eerder lieten ook Nils Eekhoff en Team DSM weten dat ze hopen dat niemand iets ernstig heeft overgehouden aan de valpartij.

1/2 Firstly, I hope everyone involved in todays crash is ok. It’s never my intention to bring anyone down or cause a crash. Having contact in the sprint at +70kph is hard to control and unfortunately a crash was the result.

