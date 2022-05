Nils Eekhoff en Team DSM: “We hopen dat iedereen oké is”

Nils Eekhoff is naar een derde plaats gereden in de openingsetappe van de Vierdaagse van Duinkerke. De Nederlander van Team DMS kwam aanvankelijk pas als vierde over de streep in Aniche, maar door de declassering van ploegmaat Sam Welsford schoof hij een plaatsje op.

“Tijdens de etappe hebben we Enzo (Leijnse, red.) op kop gezet om de etappe op een sprint te laten uitlopen. Op weg naar de finish zijn we goed bij elkaar gebleven, we hebben Sam (Welsford, red.) ook goed gepositioneerd voor de eindsprint”, aldus Eekhoff. In die slotfase reed Welsford als eerste over de streep, maar door een manoeuvre in de laatste meters werd hij gedeclasseerd. “Het is echt jammer om te zien hoe hard er gevallen is, we hopen dat iedereen oké is.”

Eekhoff is echter optimistisch en kijkt al uit naar de volgende etappes. “We hebben er vertrouwen in dat we de volgende dagen Sam (Welsford, red.) in een nog betere positie kunnen brengen. Ik ben persoonlijk zeer blij met mijn vorm, nadat ik lang buiten strijd was met een hersenschudding.”

Ook ploegleider Roy Curvers kwam terug op het incident: “Ik hoop dat iedereen die gevallen is oké is. Je kan lang discussiëren over de val, maar uiteindelijk is het de jury die de beslissing maakt. Als ik puur kijk naar hoe we gepresteerd hebben, zag ik een sterk team dat de race in handen nam. Ook de lead-out zat zeker goed, de overwinningen zullen volgen als we zo doorgaan.”