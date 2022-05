Geen breuken voor Arnaud De Lie: “Ik ben zeker dat ik gewonnen had”

Update

De eerste onderzoeken in het ziekenhuis hebben geen breuken vastgesteld bij Arnaud De Lie. Het jonge Belgische talent kwam stevig ten val in de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Na een declassering van Australiër Sam Welsford, werd Arvid de Klein uitgeroepen tot winnaar.

“Gelukkig geen breuken voor Arnaud De Lie na de eerste onderzoeken. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid wel een hersenschudding opgelopen. Een volledige medische update volgt wanneer De Lie volledig is gecontroleerd door de dokters”, luidt het op de Twitter van Lotto Soudal.

Eerder liet ploegleider Nikolas Maes al weten aan Het Nieuwsblad dat de sprinter niet zal deelnemen aan de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Maes was overigens zeer boos over het manoeuvre van Welsford: “Als dit niet moedwillig iemand tegen de grond rijden is, dan ken ik er niets meer van. Als iemand sneller is, moet je hem laten passeren en niet proberen tegen te houden”, vertelde hij verbolgen vlak na de finish.

Update: 3 mei om 18.59 uur

De Lie heeft inmiddels ook een reactie gegeven op het voorval. “Ik ging echt heel snel, ik ben zeker dat ik het gewonnen had. Ik kon de valpartij niet vermijden. Op dit moment voel ik me redelijk oké, ik ben vooral teleurgesteld dat ik niet kon winnen vandaag. Het team heeft echt hard voor me gewerkt en ik wou hen belonen”, aldus de Waal op de sociale media van Lotto Soudal.

Verder laat de ploeg ook weten dat de hersenschudding inmiddels bevestigd is. Daarnaast zou De Lie ook veel vel verloren hebben, dit ten gevolge van het glijden over het wegdek nadat hij gevallen was.

