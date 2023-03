Sam Welsford laat Team DSM juichen in GP Criquielion

Sam Welsford heeft de GP Criquielion op zijn naam geschreven. De Australische renner van Team DSM was de beste in de sprint na een koers van 201 kilometer. Milan Menten (Lotto Dstny) en Kristoffer Halvorsen (Uno-X) mochten als tweede en derde mee op het podium.

De GP Criquielion is hoofdzakelijk een vlakke koers, maar in de openingsfase moesten toch een aantal hellingen en kasseistroken bedwongen worden. De finale draaide om een lokale ronde, waarin telkens de Côte du Mont (2,2 km aan 2,5%) en de Côte des Planchettes (1 km aan 5,8%) lagen. Zwaar en lang waren deze twee hellingen echter niet.

Lotto Dstny en Team DSM controleren

Victor Campenaerts, Hugo Hofstetter, Sam Welsford, Jenthe Biermans en Ethan Vernon waren een aantal mooie namen aan de start. Onderweg reed er een kopgroep weg, maar deze vroege vluchters konden niet uit de handen van het peloton blijven. In dat peloton controleerden namelijk een aantal ploegen de koers. Met name Lotto Dstny en Team DSM verzorgden het tempo.

Op 20 kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Vervolgens zagen we meerdere aanvallen in het peloton. Onder meer Josef Cerny van Soudal Quick-Step probeerde het, maar niemand reed definitief weg. Zodoende kregen we een sprint in Lessines. In die sprint was Welsford van Team DSM duidelijk de sterkste. Milan Menten, die onlangs nog Le Samyn won, moest van ver komen en strandde op plaats twee. De Noor Kristoffer Halvorsen werd derde.