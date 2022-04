Sam Welsford ‘in de wolken’ na eerste profzege

Sam Welsford wist vandaag de vijfde etappe van de Ronde van Turkije te winnen door Jasper Philipsen te verslaan in de massasprint. Voor Welsford was het zijn eerste zege als prof, voor Team DSM betekende het de eerste overwinning van 2022. “Ik ben in de wolken”, zegt de Australiër in de flashinterview na afloop.

“Het is mijn eerste profoverwinning, in mijn eerste jaar in het profpeloton”, vertelt Welsford. “Ik geniet er tot nu toe echt van. Bij mijn team, DSM, zijn we heel erg hongerig en het gaat stapje voor stapje beter. De winst komt er nu, dus ik ben heel erg blij voor het team en mezelf.”

Naast Welsford heeft Team DSM met Alberto Dainese en Cees Bol nog twee sprinters in de Ronde van Turkije. “We kwamen hier met drie snelle mannen, met naast mijzelf Alberto en Cees, dus we wisselen het af en werken heel goed samen. Daardoor zijn we een heel snel lead-out-team. De laatste dagen hebben we dit proces verbeterd. Vandaag pakte het perfect uit, het kwam er helemaal uit. Dit is het resultaat van hard werk.”

“Ik wist dat het nipt ging worden, toen we de laatste 150 meter ingingen. Ik zat eigenlijk vrij ver, maar toen volgde ik Philipsen door een gat dat zich opende. Ik zag de lijn, deed mijn hoofd naar beneden en kon hij niet geloven toen ik als eerste over de streep kwam”, aldus Welsford, die hoopt dat dit de opmaat naar meer is. “Ik wil blijven winnen. Maar sprinten is een soort loterij, zoals je vandaag ook weer zag met die val in de finale.