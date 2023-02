Jumbo-Visma met slechts vijf renners van start in Volta ao Algarve

Jumbo-Visma begint vandaag met ‘slechts’ vijf renners aan de Volta ao Algarve. Gijs Leemreize heeft op het allerlaatste moment besloten om toch niet te starten. De jonge Nederlandse klimmer kampt met een blessure.

Jumbo-Visma gaat verder niet in op de fysieke staat van paraatheid van Leemreize, en het is dus onduidelijk waar de jonge renner nu precies last van heeft. De 23-jarige Leemreize wil echter geen verdere risico’s nemen, laat de ploeg weten via social media.

Leemreize hoopte in de Volta ao Algarve zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 af te werken, maar hij moet nu dus wat langer wachten op zijn seizoensdebuut. De Nederlander liet vorig jaar mooie dingen zien bergop. Zo reed hij een zeer sterke Giro d’Italia, werd hij vijfde in de Sibiu Cycling Tour en reed hij in de Deutschland Tour en CRO Race naar een top 15-notering.

Jumbo-Visma kan in de Volta ao Algarve nog wel rekenen op klassementskopman Tobias Foss, klimmers Milan Vader en Sam Oomen, de rappe Tim van Dijke en Owen Geleijn.