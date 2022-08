Oomen over Vuelta-leider Roglic: “Wat we hebben gezien is veelbelovend”

Sam Oomen heeft veel vertrouwen in zijn kopman Primož Roglič in deze Vuelta a España, zeker nu de Sloveen in de eerste Spaanse etappe een dubbelslag heeft geslagen op de aankomst heuvelop. “Wat we tot nu toe gezien hebben is heel veelbelovend”, aldus Oomen in gesprek met Eurosport.

“Het was heel zwaar vandaag”, geeft de Brabantse klimmer van Jumbo-Visma aan. “Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dit is heel sterk van Primož en de ploeg. Het was niet echt de bedoeling om voor de etappezege te gaan, om eerlijk te zijn. Maar BORA-hansgrohe had plannen om te rijden voor de sprint en toen kwam alles bij elkaar.”

Oomen wist vrijdag de ploegentijdrit in Utrecht te winnen en daar zat hij in het wiel van Roglič. Dat de Sloveen in Laguardia ook meteen toeslaat, geeft de Nederlander een goed gevoel over zijn kopman. “Zijn vorm is goed, maar een grote ronde heeft zijn eigen regels. De derde week is ook altijd speciaal, maar wat we tot nu toe gezien hebben is heel veelbelovend. Dat zijn goede tekenen”, aldus Oomen, die zelf 61ste werd in Laguardia op 49 seconden van Roglič.

Edoardo Affini: “Nu is het aan Primož”

“Ik heb zeker genoten van deze dag in de rode trui”, lachte Affini bij Eurosport. “Het was heel speciaal gevoel. Ik keek soms wel naar mezelf. En dat Primož wint, maakt het nog specialer. Nu is het aan hem. We hopen dat de trui vanaf nu tot het einde bij dezelfde renner blijft. Dat wordt heel moeilijk, want er kan veel kan gebeuren in drie weken. We zullen zien wat er gebeurt tot in Madrid. We hebben nog niet veel champagne gedronken, maar ik denk dat het vanavond meer relaxed is en dat alles kan indalen.”