Sam Gaze laat Alpecin-Fenix juichen tijdens Wereldbeker MTB, Tom Pidcock achtste

Alpecin-Fenix mocht vrijdag drie keer juichen. Mathieu van der Poel pakte alle shine met de ritwinst en de roze trui in de Giro d’Italia en Lionel Taminiaux won een rit in de Vierdaagse van Duinkerke. En daar kwam ’s avonds ook nog een zege van Sam Gaze bij tijdens de Wereldbeker mountainbike.

Gaze was vrijdagavond de beste tijdens de Short Track-race in het Duitse Albstadt. De 26-jarige mountainbiker uit Nieuw-Zeeland rekende na een korte en intensieve wedstrijd van ruim 21 minuten af met de Fransman Jordan Sarrou en de Zwitser Nino Schurter. Daarmee is Gaze – die ook uitkomt voor de wegploeg van Alpecin-Fenix – de opvolger van Mathieu van der Poel, die vorig jaar deze Short Track won.

De achtste plek was weggelegd voor Tom Pidcock, die in Albstadt zijn eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen afwerkt. De olympisch mountainbikekampioen van INEOS Grenadiers kwam vier seconden na Gaze over de finish. Zondag staat hij ook aan de start van de Cross Country-wedstrijd die in Duitsland verreden wordt.

Terpstra en Tauber in top-10

Bij de vrouwen ging de winst op de Short Track in Albstadt naar Rebecca McConnell uit Australië. Zij bleef de Française Pauline Ferrand-Prévot voor. Twee seconden later werd de Zweedse Jenny Rissveds derde. De Nederlandse dames Anne Terpstra (zevende) en Anne Tauber (tiende) eindigden in de top-10, op respectievelijk 13 en 15 seconden achterstand van McConnell.

🇩🇪 #MBWorldCup OMG! The good news keeps on coming… Sam Gaze has just won the XCC short track in ALBSTADT after an incredibly strong ride! 😮😲 📸 @redbull TV pic.twitter.com/3scWCrqsGm — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 6, 2022