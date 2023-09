zaterdag 2 september 2023 om 16:45

Sam Gaze en Pierre Latour stappen af in Vuelta: “Mijn lichaam is helemaal op”

De zware achtste etappe in de Vuelta a España kent tot dusver twee uitvallers. In het laatste koersuur werden de opgaves van Sam Gaze (Alpecin-Deceuninck) en Pierre Latour (TotalEnergies) gemeld.

Gaze en Latour zijn de dertiende en veertiende uitvaller in deze Ronde van Spanje. Beide coureurs stonden in de onderste regionen van het algemeen klassement en waren niet helemaal fit.

Op sociale media heeft Gaze al van zich laten horen. “Ik ben extreem teleurgesteld”, aldus de Nieuw-Zeelander. “Ik hoopte te herstellen en meer te kunnen betekenen voor mijn team, maar mijn lichaam is helemaal leeg.”

Sad news from @samgazemtb in @lavuelta. Our MTB world champion had been struggling for a few days with illness, kept fighting but today he couldn’t make it. Sam had to abandon.

“I am extremely disappointed. I had hoped to recover and do more, but my body was empty.”

📸 Mr.Pinko pic.twitter.com/zf56lJ85sY

— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) September 2, 2023