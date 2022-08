Sam Bennett wint in Utrecht: “Van Poppel zette me niet af, hij lanceerde mij”

Sam Bennett heeft de tweede etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Ierse renner van BORA-hansgrohe was de beste sprinter, na een indrukwekkende lead out van Danny van Poppel. “Het is echt dankzij mijn ploegmaten dat ik hier kan winnen.”

“Danny trok goed door in de laatste honderden meters. Hij zette me niet gewoon af, hij lanceerde me echt. Ik aarzelde heel even, waardoor ik dacht dat ik misschien te veel snelheid had verloren. Ik dacht niet meteen dat ik nog over Mads Pedersen kon”, vertelde Bennett na afloop in het flashinterview.

De 31-jarige Ier kende moeilijke tijdens als wielrenner. Hij zocht lang naar de goede vorm. De laatste maanden komt hij steeds meer in het beeld, met een overwinning in Eschborn-Frankfurt als uitschieter. “Deze overwinning is echt heel leuk. Het is echt dankzij mijn ploegmaten dat ik hier kan winnen.”

“Ik vind het vooral leuk dat ik blijf winnen in een grote ronde, als ik aan eentje deelneem. Dat is een mooie statistiek”, besloot Bennett, die ook de nieuwe leider is in het klassement van de groene trui.