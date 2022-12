Sam Bennett wil twee grote rondes rijden in 2023: “Om de motor te vergroten”

Sam Bennett won in 2020 twee ritten plus de groene trui in de Tour de France, maar de jaren daarna stond hij niet aan de start. In 2023 hoopt hij terug te keren in de Franse rittenkoers. Daarna betwist hij mogelijk ook nog de Vuelta a España, vertelt de Ier aan Stickybottle.

“Ik begin in Argentinië”, doelt Bennett op de Vuelta a San Juan (22 tot en met 29 januari). “Vervolgens doe ik normaal gesproken de UAE Tour, Parijs-Nice en enkele klassiekers waar ik een rol kan spelen: Milaan-San Remo, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, dat soort koersen.”

Na het voorjaar focust Bennett zich op de Tour. “Ik denk dat dat een van mijn hoofddoelen wordt. Ik zou ook graag twee grote rondes achter elkaar doen, om de motor weer te vergroten. Maar als je me dat vraagt op de tweede rustdag van de Tour, denk ik daar misschien weer heel anders over”, lacht de sprinter van BORA-hansgrohe, die door laat schemeren dat hij de Giro d’Italia alvast links zal laten liggen.

Groen?

In oktober kon de Ier niet aanwezig zijn bij de parcourspresentatie van de Tour de France. “Maar ik kreeg berichten van Danny (Van Poppel, red.) en een paar ploegleiders dat er acht sprintetappes zijn. Dat maakt je gemotiveerd om weer op de fiets te springen. Acht etappes geeft veel mogelijkheden”, zei hij in een eerder interview met Stickybottle.

Door het aantal sprintritten in de Tour, denkt Bennett dat de kans groter is dat een sprinter met het groen naar huis gaat. “Maar de groene trui winnen, zal nog steeds heel lastig zijn. Het zou echter heel mooi zijn om terug te keren in de Tour de France en op het hoogste niveau te winnen. Dat zou het doel moeten zijn.”